Nautica sindaco Bucci | Mi aspetto un Salone di grande successo

(Di lunedì 2 settembre 2024) Genova, 02 set. – (Adnkronos) – “Miundi. La dimensione sarà la più elevata di sempre, in quanto sono stati aggiunti e portati a termine ulteriori componenti: non solo il canale, ma anche la parte dedicata alle darsene e soprattutto la Torre Piloti, che verrà inaugurata alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso il giorno prima dell?inizio delNautico, il 18 settembre. Unche non si era mai visto prima e di questo ne siamo molto contenti”. Sono le parole di Marcodi Genova, in occasione della conferenza stampa di presentazione del 64°Nautico Internazionale in programma a Genova dal 19 al 24 settembre prossimi.“Tuttavia, per ultimare tutte le caratteristiche importanti delmanca ancora l?albergo.