Myrta Merlino arriva la stoccata a Fedez | Sta dicendo cose brutte su di noi avete cavalcato i media nei tempi d’oro con tua moglie

(Di lunedì 2 settembre 2024)si toglie qualche sassolino dalle scarpe con: al via la nuova edizione di Pomeriggio 5 dove, dopo aver inviato un servizio sull’estate da single del rapper, la giornalista e conduttrice ha lanciato un messaggio molto diretto al cantante.non le manda a dire elaRiconfermata al timone di Pomeriggio 5, fra approfondimenti, inchieste e interviste,ha iniziato la nuova stagione del popolare programma non senza prima togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Dopo aver lanciato un servizio sull’estate da single di, fra pseudo nuovi amori, frequentazioni, after party e feste, nonché la speranza da parte dei fan di rivedere congiunti i Ferragnez, la giornalista ha voluto puntualizzare alcune, rivolgendosi direttamente al rapper.