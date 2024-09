MotoGP GP San Marino 2024 | programma orari tv streaming Calendario 6-8 settembre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) Messa in archivio la tappa di Aragon, il Motomondiale si appresta a fare ritorno in Italia, dove si stanzierà a lungo dato che vivremo più di un appuntamento. A Misano Adriatico vedremo addirittura due gare consecutive . Il primo dei due eventi ospitati dall’autodromo romagnolo intitolato a Marco Simoncelli sarà il Gran Premio di San, che avrà luogo da venerdì 6 a domenica 8. Si tratta del GP “originale”, quello fissato ingià dall’inizio della stagione. Dopodiché avremo un weekend di respiro prima del Gran Premio di Emilia Romagna che andrà a precedere la trasferta asiatica che andrà a decidere la stagione. Come seguire l’evento in tv? Il canale monotematico Sky Sport(208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di San