Lasciata morire di fame nella culla la scioccante fine della bimba di 4 anni

(Di lunedì 2 settembre 2024) Nel 2020, la piccola Willow, una bambina di 4affetta da sindrome di Down, è stata trovata morta in una casa a Cannon Hill,zona est di Brisbane, in Australia. Il corpobambina, lasciato letteralmente abbandonato a se stesso, mostrava segni evidenti di negligenza estrema: pannolini e coperte sporchi avevano causato piaghe da decubito sul suo fragile corpo. A distanza di quattrodalla sua morte, la matrignabambina, Shannon Leigh White, 47, si è dichiarata colpevole di omicidio colposo. Nel corso di un’udienza, tenutasi oggi 2 settembre, il giudice Peter Davis ha confermato che la donna aveva descritto il suo ruolo di matrigna come un “segno dal cielo”.