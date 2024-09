La principessa Leonor di Spagna intraprende la formazione nella Marina

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 2 settembre 2024) Laè entrataScuola Navale Marín di Pontevedra. L’erede al trono ha abbracciato questo nuovo percorso per arruolarsicome guardiadi prima classe. Lo ha fatto da sola lo scorso giovedì pomeriggio, senza la presenza dei genitori: re Felipe e la regina Letizia. Il padre, infatti, si trovava a Barcellona per assistere alla Copa America, mentre da venerdì a lunedì la regina Letizia era attesa alle Paralimpiadi di Parigi. Circa un anno fa, il 17 agosto 2023, ladiè arrivata all’Accademia Militare di Saragozza per iniziare il suo addestramento militare nell’Esercito. In quell’occasione erano presenti anche i suoi genitori e sua sorella, l’Infanta. Sofia, che, secondo il programma, è tornata in Galles il 23 agosto per seguire le sue lezioni al UWC Atlantic College.