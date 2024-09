Juventus la strategia per Conceicao | dal prestito ‘troppo alto’ alla clausola 2025

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2024)fine, Jadon Sancho non è arrivato. Sarebbe stata la ciliegina sul mercato dellache, in ogni caso, si è rinforzata sugli esterni con gli arrivi di Nico Gonzalez e Francisco. L’operazione legata all’esterno portoghese ha fatto alzare qualche sopracciglio. In un momento in cui lasembrava faticare ad alzare le proprie offerte (era in ballo, oltre lo stesso Sancho, anche Koopmeiners), sono stati versati 7 milioni cash per, per unoneroso senza accordi sul riscatto. Una cifra alta per un’operazione che impedisce ai bianconeri di essere sicuri di avere il calciatore a disposizione anche per la prossima stagione e per il futuro. In questo senso, laha pronta unaper provare a blindare Sergio