Juventus colpo da maestro per Giuntoli | ora è tutto vero

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 2 Settembre 2024 23:28 di Alessia In casacontinuano ad arrivare notizie importanti sul futuro di alcuni giocatori. Cristiano, uno dei protagonisti di questa estate, non si smentisce, di seguito riportata la novità. Un buon inizio per lain queste prime tre partite di campionato, ma per Thiago Motta non basta e chiede qualcosa in più ai suoi ragazzi al ritorno della pausa per le nazionali. Dopo due vittorie finite 3 a 0 contro Como ena, è arrivato il pareggio contro la Roma di Daniele De Rossi finito per 0 a 0. Il tecnico ora, grazie alla pausa nazionali, potrà lavorare con i giocatori che rimarranno alla Continassa in vista delle prossime partite per poter creare un gruppo ancora più coeso e studiare le migliori mosse da inserire in campo.