Jannik Sinner contro Tommy Paul e il pubblico dell’Ashe nella sessione serale del Labor Day

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ritrovareseconda settimana di un torneo dello Slam è diventata ormai una piacevole abitudine e non solo in tempi recenti. L’attuale numero uno del ranking mondiale ha infatti raggiunto almeno gli ottavi di finale in 11 dei 12 majors a cui ha preso parte dal 2022 in avanti. Manca all’appello soltanto il Roland Garros dello scorso anno, con quella sconfitta che ancora oggi forse fa un po’ maleDenis Altmaier. Prendendo in considerazione gli altri 11 torneo citati, in 7 poi è riuscito ad andare oltre il quarto turno: una vittoria, due semifinali, quattro quarti di finale. Oggi, l’obiettivo, è quello di tornare tra i migliori otto degli US Open a due anni di distanza dall’ultima volta. Il palcoscenico è sempre quello dell’Arthur Ashe, ma per la prima volta nel corso del torneo aè stato assegnato lo slot della