Grandine e peronospora mettono in ginocchio la Franciacorta

(Di lunedì 2 settembre 2024) Le ultime fasi della vendemmia insi preannunciano più difficili del previsto. La grandinata violenta di fine agosto ha lasciato segni profondi sui campi, devastando in pochi minuti vigne e strutture. Se la raccolta anticipata ha evitato danni totali, le stime parlano comunque di una perdita di produzione che potrebbe arrivare fino al 30 per cento. A contribuire a questa crisi sono stati anche una combinazione di eventi atmosferici poco favorevoli da inizio aprile e le conseguenti malattie della vite, come la. Una grandinata devastante Una violenta grandinata si è abbattuta sullala mattina del 26 agosto, investendo in particolare le zone di Erbusco e Rovato, cuore agricolo della denominazione vinicola.