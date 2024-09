Giulia De Lellis nel corto “101% – Chi controlla le tue scelte” | la clip

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’amore ai tempi dei social e le relazioni sentimentali tossiche: è il tema centrale di 101% – Chile tue scelte, ilmetraggio di Rai Cinema – scritto da Andriy Odlyvanyy e diretto da Serena Corvaglia – presentato in anteprima come evento speciale lunedì 2 settembre alla 81a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. NelDeinterpreta una ragazza con un fidanzato che cerca dirla. Con lei nel film (una produzione One More Pictures con Rai Cinema, in collaborazione con la Polizia di Stato), Andrea Arru, Daniele Davì, Sofia Iacuitto, Luca Ribezzo E Krizia Moretti. Geolier è l’autore delle canzoni El Pibe De Oro e Una Come Te.