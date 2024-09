Figlio… Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore lacrime per Nathan Falco | Momento difficile

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 2 settembre 2024) Dopo un’estate trascorsa all’insegna della famiglia e del relax,si prepara ad affrontare una nuova avventura. Il figlio di, appena 14enne, ha ufficialmente iniziato la sua esperienza al Collège du Léman, un prestigioso collegio internazionale situato nei pressi di Ginevra, in Svizzera. Il distacco non è stato facile per la famiglia., visibilmente commossi, hanno accompagnato il giovanenel suo nuovo ambiente, documentando ilcon foto condivise sui social dalla storica tata di famiglia. Il Collège du Léman non è una scuola come le altre: con un campus di 8 ettari e una posizione strategica a soli 15 minuti da Ginevra, accoglie studenti provenienti da oltre 120 nazioni, preparandoli per un futuro da leader e professionisti di successo.