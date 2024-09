Festival del Cinema di Venezia | i look sul red carpet della quinta serata

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 2 settembre 2024) Life&People.it NellaMostra deldi, i riflettori si accendono su due attesissimi film in concorso. “The Brutalist”, firmato dal visionario Brady Corbet, porta sul grande schermo un cast stellare composto da Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn e Raffey Cassidy, promettendo un’opera che lascerà il segno. A competere per il Leone d’Oro troviamo anche “I’m Still Here (Ainda Estou Aqui)” di Walter Salles, con interpretazioni di Fernanda Torres, Selton Mello e l’iconica Fernanda Montenegro. Oltre alle pellicole in gara, ieri è stato anche il giorno di “Wolfs”, la commedia fuori concorso di Jon Watts, che vede protagonisti Brad Pitt, George Clooney, Amy Ryan e Austin Abrams. Ie le star sul redBrad Pitt e George Clooney calcano insieme il red