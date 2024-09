È una truffa Non rispondete al telefono a numeri con il prefisso +31 dei Paesi Bassi | ecco come proteggersi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Squilla il telefonino e sul display compare unstrano. È lo +31 (0031) dei. Per curiosità si è tentati di rispondere. Potrebbe essere un parente lontano o qualche comunicazione importante. Ed è così che, in realtà, viene lanciata la rete dellasul malcapitato di turno. Un messaggio registrato dall’altro capo delcomunica che è una telefonata per proporre una offerta di lavoro importante e ben retribuita dall’estero. Efare per saperne di più? Semplice, ripete la voce, salvare sulla propria rubrica il numero ricevuto e continuare la conversazione su WhatsApp. Un gesto all’apparenza semplice, ma che nasconde dietro una serie di operazioni da evitare accuratamente. Infatti proprio in chat vengono chiesti dati sensibili e privati che non dovrebbero essere diffusi pubblicamente.