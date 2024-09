Dai think tank al Vaticano | ecco chi tifa per la Dc in rosa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sul Tempo del primo settembre Luigi Bisignani ha lanciato la sua profezia: Maria Elena Boschi e Mara Carfagna sarebbero al lavoro per rifondare la Democrazia Cristiana in salsa moderna. Un tentativo per provare a fare quello che né Calenda né Renzi sono riusciti a fare con il Terzo Polo, progetto per l'occupazione del centro fallito prima di ancora di iniziare. «Il piano () si fa strada anche con il supporto di quel che resta dele della Cei, a cui si aggiunge quello di Manfred Weber e di numerosi gruppi dell'associazionismo e del volontariato cattolico. Incredibilmente, pare che pure Giorgia Meloni, certo impegnata in altre faccende, non avversi il progetto, in quanto visto soprattutto in chiave anti Lega e Forza Italia».