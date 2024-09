Case e bosco vigilati dopo il rogo Squadre e mezzi schierati di notte | Poteva causare danni molto gravi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’area dell’incendio divampato nel pomeriggio di sabato in località La Sassa, è stata vigilata tutta la. Una eventuale ripresapresentare pericoli: lesono vicine. A presidio sono rimastecomposte da uomini edella Pubblica Assistenza Alta Val di Cecina con il supporto di altre Anpas di Ponsacco, Pisa, e Migliarino. Ieri mattina si sono aggiunge altre quattroAnpas locali e di Castellina per mettere in sicurezza il perimetro. A causa dell’incendio ci sono stati problemi alla rete elettrica sui quali i tecnici sono subito intervenuti. Ilera divampato attorno alle 16, interessando una serie di campi incolti e macchia mediterranea in località nel comune di Montecatini Val di Cecina. Le fiamme, sospinte dal vento, erano penetrate nelaumentando progressivamente di intensità.