WWE | CM Punk rivela il messaggio di AJ Lee prima di Bash in Berlin

(Di domenica 1 settembre 2024) WWEinè ormai finito in bacheca, si è confermato un evento molto solido con rivalità importanti che hanno avuto il loro epilogo. La più lunga e sentita è stata senza dubbio quella tra Drew McIntyre e CM, i due si sono affrontati in uno strap match molto brutale dove alla fineè uscito vincitore. Durante l’incontronon sì è limitato solo a toccare i quattro angoli per vincere, ma ha anche ripreso il suo braccialetto con i nomi della moglie (AJ) e del suo cane (Larry) dalla mano di Drew, ricongiungendosi cosi con il suo bene più prezioso.