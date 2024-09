Siamo pronti a governare Germania ultradestra AfD prima in Turingia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 1 settembre 2024) "". Lo ha detto poco dopo la chiusura dei seggi il discusso leader dell'AfD in, Bjorn Hoecke, dopo il netto successo del partito dell'tedesca nelle elezioni regionali che, secondo le proiezioni dell'emittente Zdf, vedono Alternative fuer Deutschland primo partito. Successo corroborato dai risultati ottenuti in Sassonia, il secondo Land dell'est dove si è votato per il Parlamento regionale, in cui l'AfD, sempre secondo le proiezioni, è testa a testa con i cristiano-democratici della Cdu. In entrambi i Laender, l'AfD è classificata dall'Ufficio per la Protezione della Costituzione come comprovata organizzazione di estrema destra.