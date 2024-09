Settembre Castellano si parte Oggi raduno ciclistico e Carrera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Ilentra nel vivo con la prima domenica ricca di eventi. Protagonista è la. I team scendono in pista per il doppio appuntamento con le prove cronometrate ufficiali per stabilire le griglie dinza per le gare di domenica 8: la mattina dalle 10 alle 12 nel rettilineo di viale Terme si tengono le prove Coppa Terme Trofeo G. Raggi e nel pomeriggio dalle 15,30 alle 19 si corre nel circuito del centro storico per le prove dellaAutopodistica Trofeo M. Ragazzi e Trofeo Andrea Casadio Loreti (per il miglior crono). Inoltre alle 16 si inaugura nella sala espositiva comunale di via Matteotti 79 la mostra dedicata ai 70 anni della manifestazione, che rimarrà aperta fino a domenica 8. Ad aprire la giornata disarà però il 32°della Società Ciclistica Sillaro 1977 con ritrovo in piazza XXdalle 7,30 alle 11.