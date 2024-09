Paralimpiadi 2024 il nuoto azzurro ancora protagonista | Raimondi fa bis d’oro Scortechini è bronzo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 1 settembre 2024) Parigi, 1 settembre– Il quarto pomeriggio di finali alla Defence Arena si apre con un oro mozzafiato realizzato dal fuoriclasse Stefano. Nella gara dei 100 stile libero non ce n’è per nessuno, per quanto i due australiani abbiano tentato l’impresa, l’atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro e della società Aly Sport, con un sonoro 51”40 conquista un oro importantissimo per la compagine italiana. Dietro al nostro, la doppietta australiana con Crothers e Gallagher che chiudono rispettivamente a 51”55 e 51”86. “Gli ultimi 25 metri sono stati davvero faticosi, – dice– ma non ho mollato di un metro. Homolte gare da fare, ma fino ad oggi mi posso ritenere soddisfatto. Prima di gareggiare, ho guardato la foto di mio figlio Edoardo che mi ha dato quella carica e adrenalina che mi serviva.