Occupazione in aumento in Italia ma salgono soprattutto le partite Iva | cosa succede

(Di domenica 1 settembre 2024) I dati Istat e Eurostat di luglio hanno mostrato undell’ine in tutto il continente. Il nostro Paese si è portato quasi perfettamente in pari con la media europea, ma i dati che emergono da questa rilevazione non sono del tutto positivi. Alcuni dettagli mostrano situazioni anomale o preoccupanti. Da una parte, la quasi totalità dell’degli occupati dipende da una netta crescita delleIva, quindi degli autonomi, all’interno del nostro mercato del lavoro. I dati sugli uomini rimangono stabili mentre migliora nettamente l’femminile. Ancora seri problemi per i giovani, tra cui crescono fortemente gli inattivi, coloro che non cercano lavoro pur non essendo occupati.