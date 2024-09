Non si fucila la domenica i due stendardi e quella eterna vocazione irregolare di Lucien Rebatet

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 1 settembre 2024) Non sila. I milanesi, come ci ha insegnato Giorgio Scerbanenco, uccidono il sabato, invece per lezioni possiamo aspettare il martedì, basta soffermarsi sulla tremenda vicenda legata a Robert Brasillach condannato a morte il 6 febbraio 1945. Tra gli scrittori collaborazionisti di Francia durante la Seconda Guerra Mondiale in Italia è uso parlare e ricordare Louis-Ferdinand Céline, Pierre Drieu La Rochelle e il già citato autore del romanzo I sette colori. Scrittori a cui è stato appiccicato addosso l’onta di aver scelto la Repubblica di Vichy e di intendersela con la Germania di Adolf Hitler. Ma non siamo qui per aprire parentesi di storia, ma per tornare alla frase con cui abbiamo aperto l’articolo.