Napoli Di Lorenzo | Contenti per questa vittoria è bello vincere anche così soffrendo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 1 settembre 2024) Di: Non era facile, il primo tempo abbiamo sbagliato qualcosina nel pressing e ci hanno fatto male, in qualche ripartenza eravamo un po’ divisi in due blocchi, Il secondo tempo poi con il mister abbiamo messo a posto qualcosina ed è andata meglio Giovanni Di, capitano del, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo per 2-1 sul Parma. Queste le sue parole: Ci porti dentro lo spogliatoio, in particolare su Lukaku?“E’ arrivato da poco però si è messo subito a disposizione. E’ un ragazzo a posto, perbene, quindi sono sicuro che darà il suo contributo in campo mafuori, perché comunque è un giocatore di grande esperienza e di spessore. Ci darà una mano sicuramente, lui come tanti altri che sono arrivati. Siamo: sono arrivati ragazzi forti e questo può far bene allo spogliatoio“.