LIVE F1 GP Monza 2024 in DIRETTA | Leclerc fa la magia la Ferrari vince con una strategia a sorpresa!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORDINE D’ARRIVO 16.32sta ancora festeggiando prima di puntare verso il podio. Amici quante emozioni oggi!!!!!!! Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi al prossimo appuntamento a Baku! Grazie e buon proseguimento di giornata! 16.31 La classifica costruttori: 1. Red Bull 446 2. McLaren 4383.407 4. Mercedes 292 5. Aston Martin 74 6. RB 34 7. Haas 28 8. Alpine 13 9. Williams 6 10. Sauber 0 16.31 La classifica del Mondiale piloti. 1. Max Verstappen (Red Bull) 3032. Lando Norris (McLaren) 2413. Charles) 2174. Oscar Piastri (McLaren) 1975. Carlos Sainz () 184 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 164 7. Sergio Perez (Red Bull) 143 8. George Russell (Mercedes) 128 9. Fernando Alonso (Aston Martin) 50 10. Lance Stroll (Aston Martin) 24 16.