Le Stelle di Branko ecco le previsioni di domenica 1 settembre

(Di domenica 1 settembre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024: Ariete Le vacanze sono finite ma il vostro segno non ha motivo di lamentarsi, tutta l'estate siete stati gratificati dai pianeti dell'amore e da quelli che fabbricano soldi. Il vostro obiettivo deve adesso essere uno solo: vendemmiare il più possibile, al contempo creare nuove situazioni di successo, senza mai trascurare i doveri familiari. Rimboccatevi le maniche sin da domani mattina, oggi Luna ancora in Leone vi permette divertimento insieme agli amici, con il vostro amore. Toro Con Luna ancora nel fuoco del Leone i vostri pensieri bruciano, meglio quindi rimandare tutto a domani quando inizia a formarsi Luna nuova in Vergine, fortunata per ogni vostra iniziativa.