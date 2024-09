La Juventus sbatte contro la Roma Prima a pari merito con Inter e Torino

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 1 settembre 2024) Lanon riesce a superare lanella terza sfida di questa stagione di Serie A. Lo 0-0 finale rende i bianconeri primi in classifica insieme all’e al. LA PRESTAZIONE – Laospita lanel terzo indella stagione di Serie A 2024-2025. Il match segue un andamento molto chiaro sin dai primi minuti, con i giallorossi che provano a fare la partita e i bianconeri pronti a ripartire per sfoderare la velocità e le accelerazioni di Samuel Mbangula e Kenan Yildiz. Il primo tempo è in realtà avaro di emozioni, con le due squadre che trascorrono la maggior parte del tempo a studiarsi, badando soprattutto a non concedere spazi pericolosi ai giocatori offensivi della compagine avversaria.