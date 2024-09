Formula1 Leclerc estasiato | Voglio vincere il titolo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 1 settembre 2024) Roma, 1 set. (askanews) – “È una sensazione incredibile: credevo non fosse possibile rivivere le emozioni della mia prima vittoria a Monza cinque anni fa: mi sbagliavo”. Charlesè al settimo cielo dopo il successo, secondo personale, nel Hp di Monza. “il– le sue parole – prima o poi, ma ci sono due GP più importanti di tutti gli altri, Montecarlo e Monza, e quest’anno li ho vinti entrambi! Nel finale guardavo il tifo in tribuna, anche se non era proprio semplice Grazie a tutti i nostri tifosi, siete incredibili, grazie di tutto. Il pacchetto di aggiornamento che abbiamo portato a Monza ha funzionato. Andrà bene anche nelle prossime gare? Ne dubito. A Baku e Singapore le McLaren saranno fortissime. Baku però mi piace, magari possiamo fare ancora qualcosa di speciale”.