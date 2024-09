F1 gara GP Italia Monza oggi in tv | orari programma e come seguirla in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) L’autodromo nazionale di, conosciutoil ‘tempio della velocità’, è pronto ad ospitare il Gran Premio d’. Si tratta del sedicesimo appuntamento stagionale di F1, con il Circus che torna a gareggiare inper una seconda volta, dopo laad Imola in primavera. Si tratta delladi casa della Ferrari, che per l’occasione ha festeggiato non solo con livree e tute speciali, ma anche con un importante pacchetto di aggiornamenti. Durante le qualifiche, i due scudieri della Rossa hanno conquistato la quarta e la quinta posizione, mentre la pole position è andata a Lando Norris. VAI ALLATESTUALE GP– LA REPLICA DELLAI piloti si disporranno sulla griglia di partenza alle 15:00 di domenica 1 settembre, pronti a dare spettacolo nel pomeriggiono.