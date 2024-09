Edicola vandalizzata | Grazie cari giovani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Il grido di rabbia è riassunto in quel cartello appeso sulla serranda. Il titolare dell’di fianco alla Capannina si è trovato un’altra volta con danni a causa di atti vandalici messi in atto la notte: gli hanno sfondato due delle serrande costringendolo ad aprire metà dell’attività. "Questo esercizio è semichiuso a causa dell’ennesimo atto vandalico subito.alle nuove generazioni e a chi doveva controllare". Nel mirino infatti ci sarebbero bande di adolescenti (dai 14 ai 17 anni) che si ritrovano in quella zona anche arrivando in bus e fermandosi fino a notte fonda, devastando non solo l’ma anche il vicino parcheggio e il distributore di benzina. Tanto che gli esercenti del posto chiedono più controlli per quel fenomeno che ormai si ripete quasi ogni sera.