Coppa Italia Sasso e Corticella ci credono

(Di domenica 1 settembre 2024) BOLOGNA Prende ufficialmente il via oggi la stagione 2024-2025 del. Il team del ‘Biavati’ – che non è sceso in campo nel turno preliminare di domenica scorsa grazie all’ottimo piazzamento centrato al termine dell’ultimo campionato – è infatti atteso oggi, alle 15, dal primo turno diSerie D in programma sul terreno di gioco della Cittadella Vis Modena. La formazione modenese, neo-promossa dopo la vittoria del difficilissimo girone A di Eccellenza, ha espugnato nel preliminare il campo del Progresso al termine di una partita spigolosa e pesantemente condizionata da errori arbitrali. Nonostante sia alla prima esperienza in categoria, il team guidato dal tecnico bolognese Francesco Salmi è assolutamente da non sottovalutare poiché, anche grazie ad investimenti importanti sul mercato, potrebbe rivelarsi la matricola terribile del girone D.