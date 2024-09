Cattaneo trent’anni di Gp | Quando Piquet salì sul tavolo per farsi sentire dai giornalisti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Allora c’era più passione e meno tecnologia. Ma non per questo i Gran premi di una volta suscitavano un minor interesse tra i patiti della Formula 1. Anzi. Gianni(nella foto), classe 1950, giornalista professionista, ha avuto la possibilità di vivere in presa diretta la profonda trasformazione vissuta, dentro e fuori la pista, in un arco di 40 anni dalla massima espressione dell’automobilismo sportivo. Il giornalista lodigiano ha iniziato a lavorare nel 1973 per l’ufficio stampa dell’Aci Milano e ha seguito una trentina di Gp, prima come componente dell’ufficio stampa e poi come responsabile dello stesso. Nel 2012 è andato in pensione. "Da quel periodo – commenta– la tecnologia ha rivoluzionato la maniera di comunicare. Una volta si usavano fax e telex. Ora ci sono gli influencer e i tiktoker".