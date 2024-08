Zuppiius scholae strumento inclusione

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 31 agosto 2024) 19.50 "Quando un problema umanitario e per certi versi tecnico diventa un problema di scontro politico non si capisce più chi ha ragione e chi no".Così il Card. Matteo Zuppi, Presidente della Cei in un'intervista in uscita su Avvenire. "Il cosidetto ius, costituisce unoimportante didelle persone ed è un 'tema di cultura' Inoltre è "una istanza da tempo ribadita dalla Cei.La questione mette in gioco un diritto fondamentale della persona,per questo deve suscitare delle idee non delle ideologie" afferma Zuppi.