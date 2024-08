Us Open 2024 Lorenzo Musetti fuori al terzo turno | Nakashima rimonta e chiude nel quarto set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024)esce di scena aldegli Us. Il toscano classe 2002, testa di serie numero 18, è stato eliminato in quattro set dallo statunitense Brandoncon il punteggio di 6-2 3-6 6-3 7-6(4) dopo tre ore e 13 minuti di battaglia. Non mancano i rimpianti per il bronzo di Parigi, che nelset si è trovato in vantaggio per 4-0 con doppio break prima di subire l’incredibiledel suo avversario. Grande gioia per, che raggiunge così per la prima volta gli ottavi di finale nello Slam di casa e attende ora uno tra Etcheverry e Zverev. Alla fine i numeri sorridono allo statunitense, capace sia di mettere a segno più vincenti (49 a 30), che di commettere meno errori gratuiti (37 a 30) rispetto a unche non è stato capace di riproporre la continuità di rendimento che aveva caratterizzato le sue ultime uscite.