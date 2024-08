Traffico Roma del 31-08-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 31 agosto 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto situazione tranquilla per ora sulle strade della capitale si transita regolarmente anche sul Raccordo Anulare Tuttavia la polizia locale segnale rallentamenti per incidente in via Prenestina all’altezza di via dell’Acqua Vergine direzione centro e sulla via Flaminia all’altezza del cimitero Flaminio direzione Viterbo Intanto i lavori sulla panoramica ovvero BF Ancona e Borsellino e via dei Cavalieri di Vittorio Veneto chiuse alfino alle 16 a Testaccio dalle 7 alle 17 via Galvani sta chiuso e tre via Marmorata e via zabaglia per lavori di potatura Per quanto riguarda il trasporto pubblico vi ricordo che sulla linea a della metropolitana Restano chiuse per lavori in stazione di Ottaviano San Pietro Spagna e Furio Camillo i treni transitano senza fermarsi dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.