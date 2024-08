Totonero sorpassi e goleade | breve storia di Lazio-Milan

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 ago – Terza giornata di Serie A, arrivano le prime interessanti partite in ottica di alta classifica. Si è giocata ieri sera Inter-Atalanta, tra oggi e domani faranno seguito allo scontro tutto nerazzurroe Juventus-Roma. A proposito: occupiamoci del confronto tra biancocelesti e rossoneri, unache ha scritto – nel bene e nel male – importanti pagine di calcio italiano. L’incubo del calcio-scommesse Partiamo dall’origine, con il primo confronto in assoluto datato novembre 1927. Settima giornata del campionato di Divisione Nazionale, allo Stadio della Rondinella – l’impianto si trovava nella zona dove è stato successivamente costruito il Villaggio Olimpico – davanti a quindicimila spettatoritermina 3-1 per i padroni di casa.