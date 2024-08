Operazione ‘alto impatto’ al Parco Verde di Caivano in campo 150 agenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 31 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiStamattina circa 150 operatori delle diverse forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni a, e in particolare nell’area del. Arrestato un 27enne, per detenzione abusiva di arma da fuoco e relativo munizionamento, il tutto rinvenuto in un doppiofondo ricavato all’interno di un armadio – l’uomo era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per i medesimi reati – mentre, un 23enne è stato arrestato per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.