LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | Aurora Vicini sogna in grande nel salto in alto

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.31 Al terzo lancio non si migliorano né Brudin né Lampinen. 23.30 Errore per Pooja a 1.75. Topic ha deciso di passare questa misura ed entrare in gara a 1.80 23.30 A breve si alzerà il sipario sulla pista per la finale dei 400 metri ostacoli femminili. Questa la start list: 2 966 Rebecca SLEZÁKOVÁ SVK 18 Aug 05 57.64 57.64 3 911 Hannah VAN NIEKERK RSA 28 Jan 05 57.41 57.41 4 538 Mila HEIKKONEN FIN 27 Nov 06 57.10 57.10 5 567 Méta TUMBA FRA 3 Jun 06 56.27 56.27 6 696 Michelle SMITH ISV 18 Jun 06 55.96 55.96 7 1044L Jasmine ROBINSON USA 8 Nov 07 57.31 57.31 8 568 Candice VON PLAUEN FRA 27 Sep 05 56.81 56.81 9 863 Wiktoria GADAJSKA POL 8 Jan 06 57.04 57.04 23.29 Buonanche per Goring e Sayfullayeva. Entrambe hanno superato 1.75. 23.28 OTTIMO!! Inizia allala finale di, che supera al primo tentativo 1.75. 23.