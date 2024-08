Laslandes | Thuram? All’Inter fiducia ignori ciò che si è detto in Francia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024) A parlare dello straordinario avvio di stagione di, l’ex bomber francese. Un consiglio molto importante. QUESTIONE DI– L’ex bomber francese Lilianha parlato di Marcussu Gianluca Di Marzio.com. Le sue parole sull’attaccante nerazzurro, autore di quattro gol in questo avvio di campionato: «Bisogna sottolineare che Marcus ha piùche quando indossa la maglia della nazionale. Ma è normale perché con il club si allena tutti i giorni con gli stessi compagni. Questo per un attaccante di livello è fondamentale, perché poi diventa più semplice acquisire gli automatismi. Il suo inizio di stagione è stato ottimo, gli consiglio di continuare ad ignorare quello che si èsu di lui in. Sono appena due anni che viene convocato in nazionale e sono convinto che il momento della svolta è un questione di tempo.