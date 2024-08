Il format Nostalgia90 fa tappa a Caserta domenica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 31 agosto 2024) Prosegue l’estate 2024 del” che,1° settembre, alle ore 22.00, arriva a, nel Parco della Musica Maria Carolina (in Viale Giulio Douhet, a pochi passi dalla Reggia). Iloriginale, nato nel Cilento nel 2015, ad oggi è diventato la più grande community europea sugli anni ’90 con 1,5 milioni di contatti su Facebook e 300.000 su Instagram, riscuotendo successo ovunque. Angelo Radano è l’organizzatore insieme ad Alessio Testa. Il fenomeno è pian piano esploso grazie a spettacoli curati in ogni dettaglio e dedicati a un decennio d’oro per la quantità di successi prodotti e per l’entusiasmo della gente che in quegli anni sognava ancora il progresso e si apriva al mondo in maniera definitiva. Dalla pandemia in poi l’esigenza di ripartire si è sentita ancora più forte, ricominciando proprio da quelle sensazioni di libertà e di pace.