Highlights Nakashima-Musetti 6-2 3-6 6-3 7-6 Us Open 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Ilcon glidel match tra Brandone Lorenzo, valido come terzo turno degli Us. Brutta sconfitta per l’azzurro, testa di serie numero 18 a Flushing Meadows e costretto a cedere in quattro set all’avversario statunitense. Punteggio di 6-2 3-6 6-3 7-6 in favore di, che recupera ben due break di svantaggio nel quarto set e accede per la prima volta in carriera agli ottavi di finale dello Slam di casa.: LA CRONACA DEL MATCH US: TABELLONE MASCHILE COPERTURA TV MONTEPREMI6-2 3-6 6-3 7-6, Us6-2 3-6 6-3 7-6, Us) SportFace.