Griglia di partenza F1 GP Italia 2024 | Norris in pole Leclerc e Sainz vicini! Verstappen in quarta fila

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP d’, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Monza. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista dellaposition e si è definita ladiper la gara di domenica 1° settembre. Lo spettacolo non è mancato sull’iconico tracciato brianzolo, da sempre considerato il tempio della velocità. Landoha conquistato laposition del GP d’, firmando uno splendido giro in 1:19.327 al volante della sua McLaren. Doppietta delle vetture arancioni, visto che la primaè completata da Oscar Piastri con un ritardo di 0.109. Distacco di appena quattro millesimi per George Russell, terzo a 0.113 con la Mercedes ad aprire la secondadavanti alla Ferrari di Charles. Il monegasco ha accusato un ritardo di 0.