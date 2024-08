Fitto da un grande avvenire dietro le spalle a un grande avvenire davanti agli occhi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 31 agosto 2024) Chissà come sarebbe felice oggi Salvatore, presidente della Regione Puglia dal 1985 al 1988, nel vedere il proprio figliolo Raffaele sull’Olimpo dell’Unione Europea. La carriera di Salvatore, per gli amici Totò, venne stroncata a soli 47 anni da un micidiale incidente stradale in cui perse la vita anche il fidatissimo autista Lorenzo Capodiferro. Puresenior aveva l’Europa nel cuore, e nel cervello. Ragionava guardando a Bruxelles anche quando molti suoi colleghi facevano fatica ad allargare lo sguardo al di là del cortile di casa. Probabilmente Raffaelenon immaginava, solo pochi anni ad, di approdare nella stanza dei bottoni che governa l’Unione. Di sicuro, però, era più che attento alle questioni comunitarie e alle vicende internazionali.