Eternights arriverà su Nintendo Switch

(Di sabato 31 agosto 2024) Studio Sai e Kepler Interactive hanno annunciato che l’apocalisse dianche sua partire dal 17 ottobre. Inil mondo che conosciamo viene stravolto da un evento misterioso che trasforma le persone in mostri violenti, oltre a ciò un enorme muro appare intorno alla tua città. Dopo che il tuo braccio viene sostituito da una replica magica e mutaforma che ti conferisce strani poteri, tocca a te salvare il mondo e la tua vita sentimentale. L’amore è nell’aria, nonostante l’imminente apocalisse e un male surreale che sconvolge la vita così come la conosciamo. Ciò che conta di più sono le persone che ci circondano. Trascorri il tuo tempo insopravvivendo a viaggi in diabolici dungeon e a intense battaglie in tempo reale contro nemici mostruosi.