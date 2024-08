Esplosione a Forcella | si scava tra le macerie possibile tragedia per migranti senegalesi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 31 agosto 2024), Napoli – Un boato ha squarciato la tranquillità del pomeriggio, seguito da un allarme che ha scosso la comunità locale: una bombola di gas è esplosa alle 19 di oggi nel cuore di, provocando il crollo di un solaio in un basso di vico Pace, abitato prevalentemente da cittadini di origine cingalese. Secondo i primi resoconti, l’è stata descritta come “violenta” dai testimoni presenti. Il solaio è collassato al piano terreno, causando una situazione drammatica: i soccorritori, tra cui vigili del fuoco e polizia, sono intervenuti immediatamente e hanno iniziato are anche a mani nude tra leper cercare di recuperare i feriti, molti dei quali in condizioni gravi. Al momento si parla di una o due vittime e di tre persone rimaste ustionate, già trasportate in ospedale.