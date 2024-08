Brad Pitt a con Ines de Ramon dopo l’estate con Chateau Miraval

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 31 agosto 2024) La reunion di Venezia che non c’è stata: Angelina Jolie etornano separati Il Festival del cinema di Venezia, palcoscenico dei momenti più glamour di Hollywood, ha visto Angelina Jolie einsieme per l’ultima volta nel 2007. All’epoca erano la coppia d’oro di Hollywood, ma 17 annitornano all’iconico festival, questa volta separati. Percorsi separati al Festival del cinema di Venezia Le due star, un tempo note come “Brangelina”, parteciperanno entrambe al Festival del cinema di Venezia del 2024, ma non si incroceranno. Il direttore artistico del festival, Alberto Barbera, ha confermato che Jolie enon hanno intenzione di incontrarsi, una decisione che riflette la distanza che li separa dalla loro separazione di alto profilo nel settembre 2016.