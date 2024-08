Al Ahli ufficializza Toney | sfuma definitivamente Osimhen

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 31 agosto 2024) L’Alannuncia l’ingaggio di Ivannella notte. Si chiude ogni possibilità per Victordi lasciare il Napoli. Il calciomercato riserva sempre sorprese, e questa volta a farne le spese è Victor. L’Alhato l’acquisto di Ivan, chiudendole porte al bomber del Napoli. La notizia è arrivata nella notte, mettendo fine alle speculazioni degli ultimi giorni. Con un solo slot disponibile per un calciatore straniero, il club saudita ha scelto l’attaccante inglese, lasciandoal palo. Per il Napoli e il suo centravanti si apre ora uno scenario complicato. L’Arabia Saudita rappresentava l’ultima speranza per una cessione immediata, considerando che il mercato in Medio Oriente chiuderà il 2 settembre. La mancata partenza dirischia di creare una situazione di forte tensione.