Zerbin potrebbe rimanere se non arriva nessuno a destra si alternerebbe con Mazzocchi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2024)se non, siconIl mercato in uscita del Napoli è complicato, anche perché non è stato ultimato e definito quello in entrata, almeno per quel che concerne le rifiniture. Il grosso è stato fatto e anche bene. Sono in bilico i destini di, Gaetano, Folorunsho e Ngonge. Scrive il Corriere dello Sport: A ieri la cessione di Gianluca Gaetano al Cagliari non era ancora stata definita, così come quella di Michael Folorunsho: sarà una giornata finale di mercato molto delicata, non c’è che dire. Anche sul fronte degli esterni. Dell’esterno destro, per la precisione:non è partito per Monza, anzi ieri era ancora a Castel Volturno, ed è un segnale di come non sia stata riscaldata alcuna delle piste di cui s’è parlato nei giorni precedenti: dal francese Dina Emimbe dell’Eintracht a Davide Zappacosta dell’Atalanta.