William e Harry si incontrano al funerale | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 30 agosto 2024) Lord Robert Fellowes era il marito di Jane Spencer, sorella di Diana, quindi zio di. L’uomo se n’è andato all’età di 82 anni. La famiglia non ha reso note le cause della morte. Nel corso della sua vita, Lord Robert Fellowes è stato anche il segretario della defunta Regina Elisabetta ed era molto legato ai due principi inglesi. I funerali dell’uomo di sono celebrati ieri, giovedì 29 agosto 2024, a Londra. Alla cerimonia era presente il principee a sorpresa, si è presentato anchetra i due? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Sharon, la scoperta da brividi sul killer: cos’aveva fatto prima Leggi anche: “È per il suo bene”: Achille Costacurta, la dolorosa decisione è ufficialea sorpresa a Londra Nei giorni scorsi,aveva messo in dubbio il suo ritorno a Londra in occasione deldello zio.