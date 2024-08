Venezia | il cortometraggio Sette settimane sul tema dell’aborto

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) È stata presentata durante la Mostra del Cinema dila conferenza stampa del. È il “piccolo miracolo” che tratta in modo crudo ma delicato il. Racconta la storia della giovane Luna e ci fa riflettere sulla libertà di scelta nel momento della decisione di interrompere una gravidanza. IlÈ stato il regista Enrico Acciani a dirigere il. Rocco Anelli per Intermezzo srl e Roberto Gambacorta per RioFilm srl in associazione con Liminal Space, invece, lo hanno prodotto. Nel cast, presente alla conferenza stampa, troviamo Nina Nicastri, nei panni della protagonista, Cecilia Napoli, Mariapia Autorino, Giglia Marra, Giorgia Remediani e Giorgio Consoli.