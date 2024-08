Una dichiarazione di guerra! Prova di forza Inter | 4-0 all’Atalanta nel segno di Thuram | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2024) Appena prima della sosta, la 3ª Giornata di Serie A regala il primo big match del nuovo anno. A San Siro è-Atalanta, sfida tra due delle migliori espressioni del calcio italiano. Peccato che questa sera se ne sia vista soltanto una. L’ha dominato per tutti e 90 i minuti una gara che si preannunciava molto equilibrata alla vigilia. Un netto 4-0 che suona come una vera e propriadi: l’è Campione d’Italia in carica e vuole restarlo. Meglio non dimenticarselo, distratti da una bella Juventus da 6 punti in due gare e dal passo falso inaugurale dei nerazzurri contro il Genoa. Pronti via, un autogol di Djimsiti mette il match in discesa. Poi ci pensa Barella con una fucilata al volo da fuori area (VIDEO) a tagliare definitivamente le gambedopo appena 10 minuti di gioco. Inizio shock, continuazione anche peggiore.