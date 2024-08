Tivoli sequestrati oltre 40 kg di droga | arrestato un 26enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’operazione ha portato al sequestro di hashish e marijuana nascosti in un box. Convalidato l’arresto. A, i poliziotti del commissariato distaccato di-Guidonia, in collaborazione con la Squadra Mobile di Roma e il supporto delle unità cinofile, hannoun giovane di 26 anni con precedenti per reati legati alle armi. L’uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di 26,7 kg di hashish e 13,5 kg di marijuana, suddivisi in panetti e accompagnati da strumenti per il confezionamento, come buste, taglierini e bilancini. Laè stata trovata all’interno di un box di una palazzina aTerme, affittato dal giovane a sua insaputa da un ignaro proprietario, e utilizzato come base per l’attività di spaccio.